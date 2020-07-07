Програму Ґілтон представила з хештегом: #MakeAmericaHotAgain, #ParisForPresident.
На відео у Періс беруть інтерв’ю.
Коли інтерв’юер запитав, ким буде її напарник, вона сказала: “Ріанна, вона красива і талановита, я думаю, вона стане гарним віце-президентом”.
Критерій для напарника Періс простий: “Безумовно, жінка, яка чесна і скаже вам правду, якщо ваше вбрання вам не личитиме, а ще вона повинна бути гарячою”.
А ще Періс сказала, що в Білому домі дозволить “якомога більше домашніх тварин”. Крім того, вона обіцяє радикально змінити саму будівлю Білого дому – пофарбувати його в рожевий колір.
“Я без сумніву збираюся пофарбувати його в рожевий колір, тому що білий занадто нудний”, – сказала Періс Ґілтон.
#ParisForPresident ❤️💙👸🏼💙❤️ pic.twitter.com/Sa84ZRJsV3
— Paris Hilton (@ParisHilton) July 6, 2020
- Раніше Періс Ґілтон в честь Дня поминання пофарбувала своїх песиків в кольори американського прапора.
- У лютому 2018 року американська модель, актриса і спадкоємиця найбільшої в світі мережі готелів Hilton Hotels Періс Ґілтон заявила, що зібралася в президенти.