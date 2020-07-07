Американська актриса, співачка, фотомодель Періс Ґілтон опублікувала в мережі з'явився відеоролик, в якому коротко представила основні пункти своєї "передвиборчої президентської програми".

Програму Ґілтон представила з хештегом: #MakeAmericaHotAgain, #ParisForPresident.

На відео у Періс беруть інтерв’ю.

Коли інтерв’юер запитав, ким буде її напарник, вона сказала: “Ріанна, вона красива і талановита, я думаю, вона стане гарним віце-президентом”.

Критерій для напарника Періс простий: “Безумовно, жінка, яка чесна і скаже вам правду, якщо ваше вбрання вам не личитиме, а ще вона повинна бути гарячою”.

А ще Періс сказала, що в Білому домі дозволить “якомога більше домашніх тварин”. Крім того, вона обіцяє радикально змінити саму будівлю Білого дому – пофарбувати його в рожевий колір.

“Я без сумніву збираюся пофарбувати його в рожевий колір, тому що білий занадто нудний”, – сказала Періс Ґілтон.