Періс Хілтон пофарбувала своїх собак в кольори прапора США: відео

Американська актриса, співачка, фотомодель Періс Хілтон в честь Дня поминання пофарбувала своїх собак в кольори американського прапора.

Фото и видео Хилтон выложила в Instagram.

“Хто це у нас тут прапор Дня поминання?”, – звернулася 39-річна Періс до своїх чотириногих улюбленців на відео в Сторіс.

На кадрах видно собаки, які були пофарбовані в блакитний і рожевий колір.

Переглянути цей допис в Instagram 😍😍 Допис, поширений Hilton Pets (@hiltonpets) 26 Тра 2020 р. о 3:34 PDT

Переглянути цей допис в Instagram 😍❤️ Допис, поширений Hilton Pets (@hiltonpets) 22 Тра 2020 р. о 4:56 PDT

Такий креатив підписники Хілтон не оцінили. Користувачі відзначили, що фарба може бути небезпечна для тварин.