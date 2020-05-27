Періс Хілтон пофарбувала своїх собак в кольори прапора США: відео

Фото и видео Хилтон выложила в Instagram.
“Хто це у нас тут прапор Дня поминання?”, – звернулася 39-річна Періс до своїх чотириногих улюбленців на відео в Сторіс.
На кадрах видно собаки, які були пофарбовані в блакитний і рожевий колір.
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Такий креатив підписники Хілтон не оцінили. Користувачі відзначили, що фарба може бути небезпечна для тварин.
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