Covid-19 Україна

оновлено 28.05.2020 о 00:02

Всього:

21905(+321)

Хворіють:

13252(+321)

Вилікувались:

7995(+341)

Померло:

658(+14)

28 травня

00:48 Facebook розробляє додаток-аналог TikTok: вже доступна бета-версія
00:38 Київський театр на Подолі покаже онлайн спектакль «Сто тисяч»
00:19 Вагітна дружина Болдуіна показала стійку на голові: відео

27 травня

23:59 Періс Хілтон пофарбувала своїх собак в кольори прапора США: відео
23:48 УЗ звільнила керівництво філії за непрозорий конкурс щодо харчування в Інтерсіті
23:03 Помпео заявив, що Гонконг втратив автономію з Китаєм
22:21 Співак Положинський став безробітним
21:41 Amazon зніме серіал за мотивами книги «Дівчина з татуюванням дракона»
21:26 Малюська запевнив, що Мін'юст не продаватиме собак і котів боржників
21:02 Матіос отримав посвідчення адвоката
20:54 В Україні критична назріває ситуація з запасами прісної води, – Всесвітній фонд дикої природи
20:25 В Івано-Франківську суд оштрафував священика на 34 тис. грн за літургію без масок
20:13 «Укрзалізниця» відкрила продаж квитків на ще 12 потягів
20:08 Швейцарія відкриє кордони з сусідніми країнами, крім Італії
19:32 Данія вирішила відкрити кордони для закоханих, котрих розлучив карантин
19:30 «Магічно-гіпнотичний чух-чух»: УЗ випустила ASMR-відео потяга
19:18 Грузія не переглядатиме партнерство з Україною через Саакашвілі
19:00 Дипломну роботу Рафа Сімонса виставили на продаж
18:40 Французькі екологи показали вплив пандемії на океан: відео
18:35 У Києві оголосив про відкриття перший ТРЦ
18:15 Бойовики на Донбасі цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення — штаб ООС
18:10 Єврокомісія затвердила 750 млрд євро на боротьбу з наслідками кризи COVID-19
18:05 Офіцер ЗСУ, який отримав догану за критику Зеленського, розповів про переслідування
17:50 Біллі Айліш випустила короткометражку, в якій роздягається та критикує бодішеймінг
17:32 У Білорусі вперше намітився спад епідемії коронавірусу
17:14 Суд визнав протиправним рішення УІНП про те, що символіка дивізії СС «Галичина» не є нацистською
16:52 Польща планує відмовитися від російського газу
16:47 У Гонконзі заарештували 300 учасників протесту
16:43 У працівника адмінсуду Вінниці виявили COVID-19
16:40 Кіпр покриє всі витрати туристів, які заразилися коронавірусом на відпочинку

Періс Хілтон пофарбувала своїх собак в кольори прапора США: відео

Американська актриса, співачка, фотомодель Періс Хілтон в честь Дня поминання пофарбувала своїх собак в кольори американського прапора.

Середа, 27 травня 2020, 23:59

Фото и видео Хилтон выложила в Instagram.

“Хто це у нас тут прапор Дня поминання?”, – звернулася 39-річна Періс до своїх чотириногих улюбленців на відео в Сторіс.

На кадрах видно собаки, які були пофарбовані в блакитний і рожевий колір.

Собаки Пєрис ХилтонСобаки Пєрис Хилтон

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

😍😍

Допис, поширений Hilton Pets (@hiltonpets)

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

😍❤️

Допис, поширений Hilton Pets (@hiltonpets)

Такий креатив підписники Хілтон не оцінили. Користувачі відзначили, що фарба може бути небезпечна для тварин.

Теги: Пэрис Хилтон, собака, США, флаг

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!