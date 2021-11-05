Британський рок-гурт Placebo показав обкладинку та назвав дату виходу восьмого студійного альбому "Never Let Me Go". Це перший альбом виконавців за останні 8 років.

Анонс з’явився на сторінці гурту в Instagram.

Відтак “Never Let Me Go”, восьмий студійний альбом Placebo, записаний у період з 2019 по 2021 рік, можна буде передзамовити з 9 по 14 листопада.

Попередній продаж стартує 15 листопада. Продавати альбом почнуть 17 листопада об 11 за київським часом.

Шанувальники гурту, що передзамовлять альбом через офіційний магазин, матимуть змогу отримати ексклюзивний доступ до переднього продажу квитків на тур Великою Британією та ЄС, що запланований на наступний рік.

Днем раніше Placebo анонсував новий трек Surrounded by Spies, який, як очікується, увійде до нового альбому. Реліз композиції заплановано на 9 листопада.

Зауважимо, “Never Let Me Go” — перший студійний альбом Placebo за понад вісім років. Остання їхня студійна робота — “Loud Like Love” — вийшла у 2013 році. Альбом досяг 13-го місця в UK Albums Chart.