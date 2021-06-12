Про це пише журнал People.
Зазначається, що Маркл та її чоловік з якихось причин відмовилися від ідеї домашніх пологів. Їхня донька Лілібет з’явилася на світ у приватній клініці Santa Barbara Cottage Hospital.
Клініку подружжя обирало доволі довго. Герцоги хотіли, щоб вона розташовувалася неподалік від їхнього маєтку. Вони розглядали кілька варіантів, але зупинилися на лікарні Santa Barbara Cottage Hospital. Меган сподобалося, що заклад заснували жінки.
Принц Гаррі та Меган Маркл також наполягали, щоб клініка гарантувала конфіденційність, адже вони – публічні особи.
У клініці є окремі кімнати, у яких чоловік може ночувати біля породіллі та немовляти.
Спільно з герцогами було чимало охоронців. Усіх їх заселили в окремі кімнати поблизу подружжя.
Пологи Маркл приймала лікарка Мелісса Дрейк. При цьому герцогиня постійно радилася з британською акушеркою Гоурі Мот. Ця фахівчиня допомагала їй під час народження первістка Арчі.
Природні пологи у лікарні Santa Barbara Cottage Hospital коштують 10 тисяч фунтів стерлінгів (понад 380 тисяч гривень), а кесарів розтин – 20 тисяч фунтів стерлінгів (понад 760 тисяч гривень).
Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.
Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.
- Королева Великої Британії Єлизавета II привітала свого онука принца Гаррі та його дружину Меган Маркл з народженням дочки.
- Герцоги Кембридзькі принц Вільям та Кейт Міддлтон подарунком привітали доньку принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет з народженням.
- При цьому принц Гаррі та Меган Маркл погрожують судом британській телерадіомовній корпорації BBC через публікацію про ім’я їхньої новонародженої доньки.