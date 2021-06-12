6 червня Меган Маркл та принц Гаррі вдруге стали батьками. Герцогиня народжувала у приватній клініці, хоча планувала зробити це вдома.

Про це пише журнал People.

Зазначається, що Маркл та її чоловік з якихось причин відмовилися від ідеї домашніх пологів. Їхня донька Лілібет з’явилася на світ у приватній клініці Santa Barbara Cottage Hospital.

Клініку подружжя обирало доволі довго. Герцоги хотіли, щоб вона розташовувалася неподалік від їхнього маєтку. Вони розглядали кілька варіантів, але зупинилися на лікарні Santa Barbara Cottage Hospital. Меган сподобалося, що заклад заснували жінки.

Принц Гаррі та Меган Маркл також наполягали, щоб клініка гарантувала конфіденційність, адже вони – публічні особи.

У клініці є окремі кімнати, у яких чоловік може ночувати біля породіллі та немовляти.

Спільно з герцогами було чимало охоронців. Усіх їх заселили в окремі кімнати поблизу подружжя.

Пологи Маркл приймала лікарка Мелісса Дрейк. При цьому герцогиня постійно радилася з британською акушеркою Гоурі Мот. Ця фахівчиня допомагала їй під час народження первістка Арчі.

Природні пологи у лікарні Santa Barbara Cottage Hospital коштують 10 тисяч фунтів стерлінгів (понад 380 тисяч гривень), а кесарів розтин – 20 тисяч фунтів стерлінгів (понад 760 тисяч гривень).

Раніше повідомлялося, що британський принц Гаррі та герцогиня Сассекська Меган Маркл стали батьками вдруге.

Дівчинку назвали Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – на честь прабабусі Єлизавети, яку в дитинстві називали Лілібет, і бабусі, принцеси Діани.