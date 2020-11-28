Covid-19 Україна

оновлено 28.11.2020 о 17:02

Всього:

709701 (+16294)

Хворіють:

362473 (+16294)

Вилікувались:

335135 (+8897)

Померло:

12093 (+184)

18:08 Прокуратура Аргентини розслідує смерть Марадони
17:35 Фанати Джонні Деппа вимагають звільнити Ембер Герд з «Аквамена-2»
17:29 Мінцифри запропонує хакерам зламати «Дію»: призовий фонд – 1 млн грн
16:28 У Тегерані спалили фото Трампа і Байдена після вбивства іранського вченого
15:06 Spotify в тестовому режимі запустив власний аналог сторіз
14:39 У Великій Британії понад 1300 осіб помилково отримали позитивний тест на COVID-19
14:34 Джуд Лоу заявив, що його попередили про пандемію ще в 2011 році
13:57 У Харкові горів ТЦ «Барабашово»: вогонь знищив понад 20 павільйонів
13:49 «У мене новий вчитель»: Єва Лонгорія показала тренування з сином
13:24 Перерахунок голосів у Мілуокі на вимогу Трампа приніс додаткові голоси Байдену
13:23 Apple планує вивести виробництво з Китаю через торгову війну з США
12:43 Зеленський запевнив, що проєкт музей Голодомору дофінансують
12:01 Новий рекорд: У Києві – понад 1 700 нових випадків COVID-19
11:34 Alyona Alyona презентувала кліп за участю фанатів на трек «Дубадав»
11:02 Степанов одужав від коронавірусу
10:39 United Airlines почала доставку вакцини Pfizer проти COVID-19
10:00 Українському шахісту Іванчуку пропонували зіграти в серіалі «Хід королеви»
09:11 У МОЗ оновили список країн «зеленої» та «червоної» зони: що змінилося
01:45 Як у «Друзях»: Кортні Кокс повторила знаменитий танець з індичкою на голові — відео
01:02 Plastic Hearts: Майлі Сайрус випустила сьомий студійний альбом
00:28 Grimes випустила розмальовку зі своїми малюнками та віршами від нейромережі

27 листопада

23:59 Австрійське село Fucking змінить назву: його мешканці втомилися від жартів
23:20 Великий китайський автовиробник – партнер BMW опинився на межі банкрутства
22:42 «Укрзалізниця» знову продаватиме чай та каву у потягах 
21:53 Американець хоче повернути $2,5 млн, які він пожертвував на судову боротьбу за перемогу Трампа на виборах 
21:49 У парламенті Тайваню депутати закидали прем'єра і один одного свинячими кишками: фото, відео
21:08 Індонезія чекає на ліцензування COVID-вакцин, щоб зупини поширення вірусу
21:01 Апеляційний суд завадив Трампу оскаржувати перемогу Байдена у Пенсильванії
Партнерський матеріал
20:17 ІІІ Всеукраїнський театральний фестиваль-премія ГРА оголошує фінал

Plastic Hearts: Майлі Сайрус випустила сьомий студійний альбом

Американська попспівачка Майлі Сайрус випустила перший за три роки студійний альбом.

Субота, 28 листопада 2020, 01:02

Фото: mileycyrus / Instagram

Він доступний для прослуховування на стрімінгових платформах SpotifyApple Music та інших.

Сайрус, коментуючи вихід альбому, емоційно заявила: “Моє пластикове серце вражене тією підтримкою, яку я отримую сьогодні! Я, б***ь, народилася, аби зробити платівку, яку щойно видала!”.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Plastic Hearts став сьомим за рахунком та першим за останні три роки студійним альбомом співачки. До нього увійшло 15 треків, серед яких — спільні роботи з Біллі Айдолом, Джоан Джетт та Дуа Ліпою.

Днями популярна американська співачка Майлі Сайрус наважилася на черговий епатажний вчинок. Цього разу вона влаштувала фотосесію у труні.

Теги: альбом, Майли Сайрус, співачка

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись