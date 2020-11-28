Plastic Hearts: Майлі Сайрус випустила сьомий студійний альбом

Американська попспівачка Майлі Сайрус випустила перший за три роки студійний альбом.

Він доступний для прослуховування на стрімінгових платформах Spotify, Apple Music та інших.

Сайрус, коментуючи вихід альбому, емоційно заявила: “Моє пластикове серце вражене тією підтримкою, яку я отримую сьогодні! Я, б***ь, народилася, аби зробити платівку, яку щойно видала!”.

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Plastic Hearts став сьомим за рахунком та першим за останні три роки студійним альбомом співачки. До нього увійшло 15 треків, серед яких — спільні роботи з Біллі Айдолом, Джоан Джетт та Дуа Ліпою.

Днями популярна американська співачка Майлі Сайрус наважилася на черговий епатажний вчинок. Цього разу вона влаштувала фотосесію у труні.