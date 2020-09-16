Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що аукціон був присвячений історії і культурному впливу хіп-хопу на мистецтво і культуру з кінця 1970-х до середини 1990-х і до теперішнього часу.
Спочатку, організатори планували продати корону за 200-300 тисяч доларів.
У 1997 році Notorious B.I.G в цій короні зображував “короля Нью-Йорка” на фотосесії, яку організував фотограф Баррон Клейборн.
Всього через три дні після цієї зйомки Notorious B.I.G був убитий в Лос-Анджелесі – його застрелили невідомі машини, що проїжджала повз. На момент смерті йому було 24 роки.
- Американська співачка Уїтні Х’юстон і репер The Notorious B.I.G. будут посмертно включені в Зал слави рок-н-ролу в Клівленді в штаті Огайо.