Про це пише CNN.
До цього на обкладинці журналу був лише один чоловік – творець Playboy Х’ю Хефнер, який помер в 2017 році.
Bad Bunny дав журналу інтерв’ю під назвою “Bad Bunny не грає в бога”, в якому висловив своє ставлення до соціальних проблем сучасності.
Для обкладинки музикант постав в позолоченій тозі Versace, в ланцюгах і лавровому вінку. Більш того, для одного з фото його губи прикрасили крихітними кроликами Playboy.
- Легендарний засновник журналу Playboy Х’ю Хефнер помер в 91-річному віці.