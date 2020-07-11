Еротичний журнал Playboy вдруге в історії помістив на обкладинку чоловіка. Ним став музикант Bad Bunny.

Про це пише CNN.

До цього на обкладинці журналу був лише один чоловік – творець Playboy Х’ю Хефнер, який помер в 2017 році.

Bad Bunny дав журналу інтерв’ю під назвою “Bad Bunny не грає в бога”, в якому висловив своє ставлення до соціальних проблем сучасності.

Для обкладинки музикант постав в позолоченій тозі Versace, в ланцюгах і лавровому вінку. Більш того, для одного з фото його губи прикрасили крихітними кроликами Playboy.