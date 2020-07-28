Про це Маллет повідомив в своєму Instagram-акаунті.

“Отже: це найкращий день у моєму житті. 22 липня 2020 року я попросив своє кохання провести зі мною решту життя. Вона сказала так! Я дуже щасливий і кохаю її всім серцем”, – написав він.

За даними видання Express, пропозицію Маллет зробив у готелі Clouds Wine & Guest Estate в Південній Африці, подарувавши своїй майбутній дружині розкішну обручку з діамантом.

Амелія і Грег познайомилися, коли вчилися в університеті Кейптауна, вони разом вже понад десять років.