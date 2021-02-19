Про це повідомляє Tatler.

Захоплення Dolce & Gabbana британською королівською родиною і аристократією довгий час було визначальним елементом розкішних колекцій італійського будинку моди. Тому не дивно, що знаменитий бренд вибрав племінницю принцеси Діани Кітті Спенсер для ролі амбасадора.

“Для мене велика честь стати амбассадором Dolce & Gabbana. Доменіко і Стефано звеличують найважливіше в цьому житті: сім’ю, радість, красу, колір, любов. Працюючи з ними, завжди отримуєш новий досвід, можливість краще дізнатися італійську культуру, мистецтво, ремесло, стиль життя. Одягаючи створений ними одяг, я відчуваю їх пристрасть як дизайнерів і в той же час відчуваю себе кращою версією себе”, – наголосила леді Спенсер.

Кітті є давньою прихильницею бренду. З 2017 року вона почала співпрацю з Dolce & Gabbana, вперше з’явившись на подіумі. Надалі вона брала участь в численних рекламних кампаніях бренду.