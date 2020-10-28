Компанія Facebook та соцмережа Instagram, яка їй належить, оголосили про те, що збираються оновити свою політику щодо публікацій оголеного жіночого тіла.

Про це повідомляє Harper’s Bazaar.

Таке рішення було прийнято після звинувачень плюс-сайз-моделі Ньом Ніколас-Вільямс соцмережі Instagram у дискримінації темношкірих plus-size-жінок шляхом видалення їхніх фотографій або відмови від їх просування так само, як фотографій білих і струнких користувачок.

Скандал розгорівся після того, як Ньом розмістила в своєму Instagram фото, на яких вона сиділа на стільці у спідній білизні і прикривала груди руками. Знімки були видалені із зазначенням, що вони порушують правила соцмережі через публікацію оголених грудей і вважаються порнографією.

За даними Observer, фотографії з “інтимної зйомки” Ніколас-Вільямс і фотографа Олександри Камерон неодноразово видалялися, і їх попереджали, що їхні акаунти теж будуть видалять.

Дівчину підтримали тисячі інших користувачів і запустили хештег #IWantToSeeNyome. Також вони підписали петицію керівництву Instagram.

В решті керівництво соцмереж прийняло рішення змінити політику публікації знімків оголеного тіла, яка вступить в силу в найближчі дні.

Джина Мартін, активістка кампанії, яка також боролася з Instagram разом з моделлю, вважає, що спільними зусиллями можна вплинути на великі платформи і змінити їхні правила.

“Робота з Ньом з розробки стратегії цієї кампанії була для мене важлива, тому що це наочний приклад того, що відбувається, коли жінки об’єднуються, організовуються, допомагають і надихають одна одну”, – сказала вона.

Сама Ніколас-Вільямс написала в Instagram:

“Ми, чорт забирай, зробили це! Ми змінили політику Instagram. Подивіться, що відбувається, коли три жінки вирішуються змінити світ!”