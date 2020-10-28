Про це повідомляє Harper’s Bazaar.
Таке рішення було прийнято після звинувачень плюс-сайз-моделі Ньом Ніколас-Вільямс соцмережі Instagram у дискримінації темношкірих plus-size-жінок шляхом видалення їхніх фотографій або відмови від їх просування так само, як фотографій білих і струнких користувачок.
Скандал розгорівся після того, як Ньом розмістила в своєму Instagram фото, на яких вона сиділа на стільці у спідній білизні і прикривала груди руками. Знімки були видалені із зазначенням, що вони порушують правила соцмережі через публікацію оголених грудей і вважаються порнографією.
За даними Observer, фотографії з “інтимної зйомки” Ніколас-Вільямс і фотографа Олександри Камерон неодноразово видалялися, і їх попереджали, що їхні акаунти теж будуть видалять.
Дівчину підтримали тисячі інших користувачів і запустили хештег #IWantToSeeNyome. Також вони підписали петицію керівництву Instagram.
В решті керівництво соцмереж прийняло рішення змінити політику публікації знімків оголеного тіла, яка вступить в силу в найближчі дні.
Джина Мартін, активістка кампанії, яка також боролася з Instagram разом з моделлю, вважає, що спільними зусиллями можна вплинути на великі платформи і змінити їхні правила.
“Робота з Ньом з розробки стратегії цієї кампанії була для мене важлива, тому що це наочний приклад того, що відбувається, коли жінки об’єднуються, організовуються, допомагають і надихають одна одну”, – сказала вона.
Сама Ніколас-Вільямс написала в Instagram:
“Ми, чорт забирай, зробили це! Ми змінили політику Instagram. Подивіться, що відбувається, коли три жінки вирішуються змінити світ!”
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