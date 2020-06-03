Знімки опубліковані на сайті журналу.
В редакції Harper’s Bazaar зазначили, що запланували присвятити випуск журналу Ешлі Грем ще в січні, коли модель вперше стала матір’ю, однак цим планам завадила пандемія COVID-19.
“Почалася пандемія коронавірусу, і Грем та її сім’я виїхали з Нью-Йорку на карантин в Небраску, де вона виросла. Замість того, щоб скасувати зйомку, ми зробили незвичайний крок: попросили чоловіка Грем, кінематографіста Джастіна Ервіна, щоб він зробив фотографії”, — розповіли в Harper’s Bazaar.
Ервін погодився та зробив серію фотографій своєї дружини з їхнім новонародженим сином Ісааком. Фото були зроблені на лузі неподалік від будинку матері моделі в Небрасці.
Стилістом та візажистом виступила сама Грем. Для фотосесії вона обрала кілька розслаблених образів в світлих тонах.
На деяких фото Грем продемонструвала, як годує сина грудьми посеред лугу.
Harper’s Bazaar анонсували, що знімки будуть опубліковані в липневому випуску журналу.
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Photographed during lockdown by her husband Justin Ervin, and surrounded by the golden grasslands of her childhood home in Nebraska, a quarantined Ashley Graham shares moving moments of personal insight, and pens a letter to her newborn son Isaac in the latest issue of @BazaarUK – order the July issue straight to your doorstep via link in bio. Photographed by: @mrjustinervin @AshleyGraham wears @marina.rinaldi and @skims With thanks to @lydiasmag, @avrilmair, @jogoodby, @tommacklin, @rachellouisebrown1 @tillywheating #AshleyGraham #harpersbazaar
- Ранее сообщалось, что Эшли Грэм во время карантина снялась для журнала Vogue вместе с новорожденным сыном.