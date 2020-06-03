Знімки опубліковані на сайті журналу.

В редакції Harper’s Bazaar зазначили, що запланували присвятити випуск журналу Ешлі Грем ще в січні, коли модель вперше стала матір’ю, однак цим планам завадила пандемія COVID-19.

“Почалася пандемія коронавірусу, і Грем та її сім’я виїхали з Нью-Йорку на карантин в Небраску, де вона виросла. Замість того, щоб скасувати зйомку, ми зробили незвичайний крок: попросили чоловіка Грем, кінематографіста Джастіна Ервіна, щоб він зробив фотографії”, — розповіли в Harper’s Bazaar.

Ервін погодився та зробив серію фотографій своєї дружини з їхнім новонародженим сином Ісааком. Фото були зроблені на лузі неподалік від будинку матері моделі в Небрасці.

Стилістом та візажистом виступила сама Грем. Для фотосесії вона обрала кілька розслаблених образів в світлих тонах.