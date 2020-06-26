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Plus-size модель Ешлі Грем знову потрапила на обкладинку Harper’s Bazaar

Відома plus-size модель Ешлі Грем знову прикрасила обкладинку модного журналу Harper's Bazaar.

П’ятниця, 26 червня 2020, 02:46

Фото: ashleygraham / Instagram

Про це повідомляється на сайті журналу.

Як повідомлялося раніше, перебуваючи на самоізоляції в Небрасці Ешлі Грем разом з сином Ісааком знялася для липневого номера журналу Harper’s Bazaar. Фотографом виступив її чоловік, кінематографіст Джастін Ервін.

Напередодні Harper’s Bazaar представили річний спецвипуск “Голоси надії”, який отримає 6 різних обкладинок. Одну з них прикрасить Ешлі Грем.

Harper's_Bazaar

Фото: harpersbazaar.com

Кроме Грэм, героинями летнего номера стали еще 5 женщины – член палаты представителей США Лорен Андервуд, эксперт по общественному здравоохранению Леана Вен, олимпийская чемпионка Эллисон Феликс, старшая помощница губернатора штата Нью-Йорк Мелисса Дероза, топ-модель Кристи Тарлингтон.

Крім Грем, героїнями річного номера стали ще 5 жінок — членкиня палати представників США Лорен Андервуд, експертка з питань по охороні здоров’я Леана Вен, олімпійська чемпіонка Еллісон Фелікс, старша помічниця губернатора штату Нью-Йорк Мелісса Дероза, топ-модель Крісті Тарлінгтон.

Harper's_Bazaar

Фото: harpersbazaar.com

Модель подякувала редакцію журналу за те, що журналісти включили її в цю “групу неймовірних жінок”.

“Є багато причин, чому я поважаю вас. Ваша боротьба за здоров’я і благополуччя матерів і дітей всюди не перестає надихати мене, і для мене було честю вчитися у вас і спілкуватися з вами”, — написала Грем, звертаючись до інших героїнь випуску.

Фотографія для обкладинки була зроблена Грем в домашніх умовах. При цьому модель консультував в Zoom відомий італійсько-американський фотограф Маріо Сорренто.

Фото: ashleygraham / Instagram

Фото: ashleygraham / Instagram

Теги: Грэм, Обкладинка журналу, модель

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