Plus-size модель Ешлі Грем знову потрапила на обкладинку Harper’s Bazaar

Про це повідомляється на сайті журналу.

Як повідомлялося раніше, перебуваючи на самоізоляції в Небрасці Ешлі Грем разом з сином Ісааком знялася для липневого номера журналу Harper’s Bazaar. Фотографом виступив її чоловік, кінематографіст Джастін Ервін.

Напередодні Harper’s Bazaar представили річний спецвипуск “Голоси надії”, який отримає 6 різних обкладинок. Одну з них прикрасить Ешлі Грем.

Кроме Грэм, героинями летнего номера стали еще 5 женщины – член палаты представителей США Лорен Андервуд, эксперт по общественному здравоохранению Леана Вен, олимпийская чемпионка Эллисон Феликс, старшая помощница губернатора штата Нью-Йорк Мелисса Дероза, топ-модель Кристи Тарлингтон.

Крім Грем, героїнями річного номера стали ще 5 жінок — членкиня палати представників США Лорен Андервуд, експертка з питань по охороні здоров’я Леана Вен, олімпійська чемпіонка Еллісон Фелікс, старша помічниця губернатора штату Нью-Йорк Мелісса Дероза, топ-модель Крісті Тарлінгтон.