Про це повідомляє Collider.

Стрічка буде називатися “Angry Birds: Summer Madness” (“Angry Birds: Літнє безумство”). У центрі сюжету Ред, Чак і Бомб, які вже стали зірками великого кіно після виходу повнометражних мультиків.

Дія шоу розгорнеться в літньому таборі. У мультсеріалі покажуть птахів-підлітків, якими керуватиме їх наставник Могутній Орел. Нас чекає, як кажуть в описі сюжету, низка “вибухових пустощів, неймовірних розіграшів і божевільних літніх пригод”.

В Twitter сервісу опублікували перший кадр.

У підписі до фото йдеться, що пташки в мультсеріалі будуть “розсовувати кордони і порушувати всі правила, одночасно відганяючи зухвалих і неприємних свиней на іншій стороні озера, які, схоже, одержимі тим, щоб творити якомога більше хаосу”.

Netflix вже замовив 40 епізодів. Тривалість кожної серії буде близько 11 хвилин. Прем’єра мультсеріалу намічена на 2021 рік.