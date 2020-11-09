Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Під час випробування два пасажира – обидва співробітники компанії – проїхалися по треку довжиною 500 м за 15 секунд, досягнувши швидкості 107 миль на годину (172 км/год).

Однак це лише частина амбіцій Virgin щодо досягнення швидкості понад 1000 км/год.

Virgin Hyperloop – не єдина фірма, яка розробляє цю концепцію, але до сих пір ніхто не проводив тести з пасажирами.

Сара Лучіан, директор по роботі з клієнтами, була однією з двох пасажирів і описала цей досвід як “надихаючий як психологічно, так і фізично”.

Разом з нею їхав і технічний директор Джош Гігель. Обидва пасажири були одягнені в простий повсякденний одяг, а не в льотні костюми. Лучіан сказала, що поїздка була плавною і “зовсім не схожою на американські гірки”, хоча прискорення було “більш швидким”, але ніхто з них не почув себе погано.

Концепцію, яку розробляли роками, деякі критики описали як наукову фантастику.

В основі Hyperloop – магнітна левітація (маглев). Світовий рекорд швидкості поїзда на маглеві був встановлений у 2015 році, коли японський потяг розігнався до 374 миль на годину під час їзди біля гори Фудзі.