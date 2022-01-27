Українська акторка і телеведуча Анастасія Ровінська зробила заяву стосовно слів своєї матері Сніжани Єгорової щодо підтримки Путіна. Вона зазначила, що побачивши її заяву відчуває біль та сором.

Про це заявила Анастасія Ровінська в Instagram.

Ведуча опублікувала допис після того, як її мати публічно заявила про підтримку Росії. До нього вона додала посилання на відео з Путіним, яке розміщено на YouTube-каналі Росія 24.

Багато хто знає, що я не спілкуюсь з нею вже понад рік. На це є багато причин, деякі стосуються тільки нас і я не хотіла б їх виносити, але й зокрема через різні світогляди, та кардинально протилежну громадянську позицію”, — зауважила Ровінська.

Вона зізналася, що жалкує, що колись давно зареєструвала мати у соцмережах. Про всі заяви Сніжани ведуча дізнається або з новин, або від знайомих.

Так і зараз, побачивши її заяву про підтримку країни агресора відчуваю біль, сором, та бажання захистити своїх дітей. Бо мені страшно за них, мені страшно, бо їх бабуся, сидячи за кордоном підтримує людину, яка вбиває українців і не переймається навіть за безпеку своїх онуків, які живуть в Україні, ходять тут в школу, садочок…”, — поділилася Анастасія.

Ведуча наголосила, що не може та не повинна відповідати за слова і вчинки своєї мами. Адже, вона сама мати трьох дітей і намагається жити так, аби їм ніколи не було соромно за неї.