Побита в поїзді «Маріуполь – Київ» Анастасія Лугова стала героїнею нового кліпу Alyona Alyona

Відео опубліковано на YouTube-каналі виконавиці.

“Настя — головна героїня мого нового відео “Сумно”. Та сама дівчина, на долю якої випало випробування. Вона була жорстоко побита на очах у маленького сина у потязі “Маріуполь-Київ”. Ця історія, що чіпляє за саме серце, що западає прямо в душу і щемить. Ця історія для тих, хто потрапляв у таку ситуацію або стикався зі схожими проблемами. Ця історія вчить. Не мовчіть!” – зазначила реперка.

За її словами, більшість жертв насильства бояться говорити про фізичні розправи над собою. Тож для неї великим вчинком є згода Анастасії взяти участь у зйомках, бо вона як ніхто розуміє зміст нового тексту.

“І я закликаю кожну людину, яка пережила насилля над собою чи стала його свідком: розкажіть про це, не мовчіть про це! Адже якщо хоч одне життя буде врятовано — це вже велике досягнення”, – наголосила Alyona Alyona.