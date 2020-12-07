Італійська фешн-блогерка Кьяра Феррані та її чоловік — репер Fedez (Федеріко Лючія) отримали нагороду від влади Мілану за допомогу під час пандемії.

Про це Феррані повідомила в Instagram.

Щороку 7 грудня, у День Святого Амвросія, влада Мілану вручає нагороду Ambrogino d’oro за видатні заслуги перед муніципалітетом.

Загалом нагороду можуть отримати до 35 осіб на рік. Вони одержують золоті медалі або грамоти. Цьогоріч золотою медаллю влада відзначила фешн-блогерку Кьяру Феррані та її чоловіка — репера Fedez (Федеріко Лючія).

Як відомо, подружжя, маючи велику аудиторію у соцмережах, намагалося розповсюджувати інформацію про коронавірус та небезпеку, яку він несе. Крім цього, під час медичного колапсу в Італії Феррані та Лючія розпочали збір коштів для міланської лікарні. Зібраних грошей (понад 3 млн євро) вистачило на побудову нового відділення інтенсивної терапії.

“Сьогодні в нашому місті Мілані ми отримали найбільшу відзнаку серед усіх: Ambrogino d’oro за допомогу, яку ми надали рідному місту під час пандемії завдяки нашому краудфандингу. Це нове відділення інтенсивної терапії з понад 30 новими ліжками, побудоване в рекордні строки, та підвищення обізнаності. Сьогодні було свято чудових людських історій, і я впевнена, що це лише початок… Ti amo Milano”, — написала Феррані.