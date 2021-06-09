Седан Ford Escort Ghia, який принц Чарльз подарував принцесі Діані всього за два місяці до того, як члени королівської сім'ї зв'язали себе узами шлюбу в травні 1981 року, виставлено на продаж.

Про це повідомляє журнал People.

Зокрема, автомобіль був подарунком принца Чарльза для своєї нареченої на заручини. Принцеса продовжувала користуватися ним до серпня 1982 року, після чого він був проданий приватному власнику.

Останні 20 років авто було власністю “великої шанувальниці” Діани, яка в основному зберігала автомобіль в гаражі.

Очікується, що 29 червня седан піде з молотка за 55 000 доларів.

Сам Ford Escort Ghia проїхав всього 83000 миль відтоді, як Діана вперше сіла за його кермо. Він зберіг своє первісне лакофарбове покриття і оббивку, а також оригінальний номерний знак: WEV 297W.

Цікаво, що капот автомобіля прикрашений срібною жабою-талісманом. Це копія весільного подарунка Діані від її сестри, леді Сари Спенсер, щоб нагадати їй казку про те, як поцілунок красивої дівчини перетворює жабу в принца.