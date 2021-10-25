Голлівудський актор Алек Болдвін зробив вистріл, який вбив операторку українського походження Галину Гатчінс, під час репетиції на знімальному майданчику стрічки “Іржа”. Його запевнили, що пістолет незаряджений.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters з посиланням на свідчення свідків під присягою.

Режисер стрічки Джоель Соуза розповів, що Болдвіну вручили пістолет і сказали, що він незаряджений. Актор сидів на лавці у декораціях церкви та вправлявся, як буде витягати револьвер.

Сам Соуза, який дістав поранення внаслідок інциденту, дивився на те, що відбувається через плече операторки Гатчінс. Через кілька секунд він почув звук пострілу. У документі зазначається, що операторку поранили у груди.

Джоель зазначив, що погано пам’ятає, як Гатчінс скаржилася на біль у животі. За його словами, жінка почала відходити й втрачати рівновагу. Колеги допомогли жінці опуститися на землю. За словами оператора Рейда Рассела, який був поряд, вона казала, що не відчуває ніг.

Загибель Галини Гатчінс

Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку Галину Гатчінс скерували авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебуває в критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Галина Гатчінс – уродженка України. Вона отримала ступінь магістра міжнародної журналістики в Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, після чого працювала журналістом-розслідувачем для британських документальних фільмів в Європі.

Пізніше вона переїхала до США, де у 2015 році успішно закінчила Американський інститут кіно. Згодом жінка оселилася в Лос-Анджелесі й почала знімати короткометражні та документальні фільми.

Першою її великою художньою роботою був фільм “Archenemy” (“Запеклий ворог”) з Джо Манганьєлло у 2020 році.

У 2019 році видання American Cinematographer оголосило Гатчінс переможницею в номінації “Зірка, що сходить” (Rising Stars).