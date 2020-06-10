Ролик опубліковано на Youtube-каналі журналу Entertainment Tonight.
“Білл і Тед” (англ. Bill & Ted Face the Music) — третій у франшизі “Білл і Тед”, він є продовженням фільмів “Неймовірні пригоди Білла і Теда” (1989) та “Нові пригоди Білла і Теда” (1991 ).
Стрічка розповість про те, як до головних героїв, яких грають Кіану Рівз і Алекс Вінтер, навідався загадковий гість з майбутнього, який поклав на них відповідальну місію — написати пісню, здатну врятувати життя на Землі і принести у Всесвіт гармонію.
Режисером стрічки виступив Дін Парізо, сценарій писали автори перших двох частин — Кріс Мейтсон і Ед Соломон.
Реліз фільму заплановано на 21 серпня 2020.
- Раніше повідомлялося, що Warner Bros. планує вже цього літа відновити зйомки четвертої частини фільму “Матриця” з Кіану Рівзом і Керрі-Енн Мосс, припинені через коронавірус.