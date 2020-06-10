У Мережі з'явився трейлер третьої частини науково-фантастичної комедії "Білл і Тед" з Кіану Рівзом і Алексом Вінтером.

Ролик опубліковано на Youtube-каналі журналу Entertainment Tonight.

“Білл і Тед” (англ. Bill & Ted Face the Music) — третій у франшизі “Білл і Тед”, він є продовженням фільмів “Неймовірні пригоди Білла і Теда” (1989) та “Нові пригоди Білла і Теда” (1991 ).

Стрічка розповість про те, як до головних героїв, яких грають Кіану Рівз і Алекс Вінтер, навідався загадковий гість з майбутнього, який поклав на них відповідальну місію — написати пісню, здатну врятувати життя на Землі і принести у Всесвіт гармонію.

Режисером стрічки виступив Дін Парізо, сценарій писали автори перших двох частин — Кріс Мейтсон і Ед Соломон.

Реліз фільму заплановано на 21 серпня 2020.