Про це повідомляє The Guardian.

У двох томах книги з’являться тексти 154 пісень і фрагменти з інтерв’ю музиканта з поетом Полом Малдуном.

За словами видавця Аллена Лейна, це буде “калейдоскопічний, а не хронологічний звіт” про життя Маккартні, і він охопить найраніші дитячі композиції музиканта, коли він написав свою першу пісню в 14 років, кар’єру в The Beatles, Wings, а також сольну творчість і його нинішнє життя.

До книги також увійдуть матеріали з особистого архіву Маккартні, в тому числі чернетки, листи і фотографії, що ніколи не публікувалися.

The Lyrics вийде 2 листопада, але вже ведеться попереднє замовлення. Вартість книги за попереднім замовленням становить 100 доларів.

  • Раніше сер Пол Маккартні, учасник легендарної британської групи The Beatles, випустив мальовничий кліп “When Winter Comes”.