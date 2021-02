Про це повідомляє The Guardian.

У двох томах книги з’являться тексти 154 пісень і фрагменти з інтерв’ю музиканта з поетом Полом Малдуном.

За словами видавця Аллена Лейна, це буде “калейдоскопічний, а не хронологічний звіт” про життя Маккартні, і він охопить найраніші дитячі композиції музиканта, коли він написав свою першу пісню в 14 років, кар’єру в The Beatles, Wings, а також сольну творчість і його нинішнє життя.

До книги також увійдуть матеріали з особистого архіву Маккартні, в тому числі чернетки, листи і фотографії, що ніколи не публікувалися.

The Lyrics вийде 2 листопада, але вже ведеться попереднє замовлення. Вартість книги за попереднім замовленням становить 100 доларів.

“The one thing I’ve always managed to do, whether at home or on the road, is to write new songs” – Paul

