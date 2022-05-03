Про це повідомляє британська інтернет-газета The Independent.
Маккартні вийшов на сцену з синьо-жовтим прапором України під час концерту у Спокані, штат Вашингтон, 28 квітня. Звідси співак розпочав своє світове турне 2022 року.
Зазначається, що Маккартні вийшов з українським стягом, коли публіка викликала його на біс.
Британський музикант є одним із багатьох світових знаменитостей, які підтримали Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії.
Відповідні фото та відео з концерту Пола Маккартні також опублікували користувачі Twitter з ніками Christa Hazel та ERIC NYBERG.
@PaulMcCartney closed the first night of the #GetBack Tour in Spokane with support for #Ukraine. pic.twitter.com/udFz4NTYJA
— Christa Hazel (@ChristaHazel) April 29, 2022
Sir Paul McCartney and the #Beatles support the people of @Ukraine! Great show tonight!! pic.twitter.com/xrS0m6Zjij
— ERIC NYBERG (@MgManUK1) April 29, 2022
- Нагадаємо, відома голлівудська акторка та представниця ООН Анджеліна Джолі прибула до України, щоб спільно з колегами допомагати українським тимчасово переміщеним особам. 30 квітня її помітили в одній з кав’ярень Львова.
- Також Елен Дедженерес, ведуча найпопулярнішого ток-шоу у США The Ellen DeGeneres Show, закликала світових лідерів підтримати українських біженців.
- Окрім цього, переможці “Євробачення-2021” італійський рок-гурт Måneskin випустили ролик та закликали жертвувати на допомогу українським біженцям.