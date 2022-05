Про це повідомляє британська інтернет-газета The Independent.

Маккартні вийшов на сцену з синьо-жовтим прапором України під час концерту у Спокані, штат Вашингтон, 28 квітня. Звідси співак розпочав своє світове турне 2022 року.

Зазначається, що Маккартні вийшов з українським стягом, коли публіка викликала його на біс.

Британський музикант є одним із багатьох світових знаменитостей, які підтримали Україну на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Відповідні фото та відео з концерту Пола Маккартні також опублікували користувачі Twitter з ніками Christa Hazel та ERIC NYBERG.

@PaulMcCartney closed the first night of the #GetBack Tour in Spokane with support for #Ukraine. pic.twitter.com/udFz4NTYJA

— Christa Hazel (@ChristaHazel) April 29, 2022