Ролик він виклав на своєму YouTube-каналі.
Назва альбому відсилає до двох попередніх платівок Маккартні – McCartney і McCartney II, які були записані 50 і 40 років тому відповідно. Обидва альбоми музикант створив у домашніх умовах.
За даними видання Rolling Stone, Маккартні записав новий альбом під час карантину на своїй фермі в графстві Сассекс.
В кінці трейлера з’являється дата релізу платівки – вона вийде цього року 11 грудня.
- Раніше повідомлялося, що співачка Аріана Гранде анонсувала вихід нового альбому і назвала можливу дату релізу.