Ролик він виклав на своєму YouTube-каналі.

Назва альбому відсилає до двох попередніх платівок Маккартні – McCartney і McCartney II, які були записані 50 і 40 років тому відповідно. Обидва альбоми музикант створив у домашніх умовах.

За даними видання Rolling Stone, Маккартні записав новий альбом під час карантину на своїй фермі в графстві Сассекс.

В кінці трейлера з’являється дата релізу платівки – вона вийде цього року 11 грудня.