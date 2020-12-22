Covid-19 Україна

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Пол Маккартні завів аккаунт в TikTok

Сер Пол Маккартні, учасник легендарної британської групи The Beatles, завів аккаунт у соціальній мережі TikTok.

Вівторок, 22 грудня 2020, 14:56

Про це пише Rolling Stone.

У першому ролику Маккартні показав підписникам свою студію, де був записаний його останній альбом “McCartney III”.

@paulmccartney

Go behind the scenes of Paul’s new album ‘McCartney III’ on TikTok 🙌 #McCartneyIII #FindMyWay #MadeInRockdown #PaulMcCartney #BehindTheScenes

♬ original sound – Paul McCartney

Музикант також показав свої прогулянки верхи на коні Аппалузі, яка зображена на обкладинці нового альбому, домашню гру на гітарі та танці з фільтрами.

@paulmccartney

Here come the pretty boys 🐴 Meet Paul’s Appaloosa horse, star of the ‘McCartney III’ artwork ⭐️ #McCartneyIII #PrettyBoys #PaulMcCartney #Photoshoot

♬ Pretty Boys – Paul McCartney

Крім того, в застосунок завантажені десять пісень Маккартні, в тому числі “Maybe I’m Amazed”, “Band on the Run”, “Jet”, “Uncle Albert / Admiral Halsey”, “Come on To Me” та інші.

  • Раніше Пол Маккартні випустив трейлер нового альбому McCartney III.
Теги: відео, Пол Маккартни

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