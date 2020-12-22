Пол Маккартні завів аккаунт в TikTok

Про це пише Rolling Stone.
У першому ролику Маккартні показав підписникам свою студію, де був записаний його останній альбом “McCartney III”.
@paulmccartney
Go behind the scenes of Paul’s new album ‘McCartney III’ on TikTok 🙌 #McCartneyIII #FindMyWay #MadeInRockdown #PaulMcCartney #BehindTheScenes
Музикант також показав свої прогулянки верхи на коні Аппалузі, яка зображена на обкладинці нового альбому, домашню гру на гітарі та танці з фільтрами.
@paulmccartney
Here come the pretty boys 🐴 Meet Paul’s Appaloosa horse, star of the ‘McCartney III’ artwork ⭐️ #McCartneyIII #PrettyBoys #PaulMcCartney #Photoshoot
Крім того, в застосунок завантажені десять пісень Маккартні, в тому числі “Maybe I’m Amazed”, “Band on the Run”, “Jet”, “Uncle Albert / Admiral Halsey”, “Come on To Me” та інші.
- Раніше Пол Маккартні випустив трейлер нового альбому McCartney III.