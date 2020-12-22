Пол Маккартні завів аккаунт в TikTok

Про це пише Rolling Stone.

У першому ролику Маккартні показав підписникам свою студію, де був записаний його останній альбом “McCartney III”.

Музикант також показав свої прогулянки верхи на коні Аппалузі, яка зображена на обкладинці нового альбому, домашню гру на гітарі та танці з фільтрами.

Крім того, в застосунок завантажені десять пісень Маккартні, в тому числі “Maybe I’m Amazed”, “Band on the Run”, “Jet”, “Uncle Albert / Admiral Halsey”, “Come on To Me” та інші.