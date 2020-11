Про це повідомляє видання Car Advise.

Суперкар Lamborghini Huracan V10 був наданий в оренду італійської поліції з 2017 року і використовується для доставки термінових медичних вантажів, коли вертоліт недоступний або не підходить для виконання термінових завдань.

Контейнер з донорським органом поміщають в носову частину Lamborghini Huracan.

Нещодавно італійська поліція опублікувала відео такий швидкісний доставки з Риму до Падуї, проїхавши 480 км від дверей до дверей за трохи більше двох годин. Середня швидкість перевищувала 200 км / ч, але іноді суперкар їхав зі швидкістю 250 км / год на деяких ділянках автостради.

У повідомленні поліції наголошується, що завдяки Lamborghini Huracan вдалося вчасно доставити пацієнта донорську нирку для трансплантації.

“Щоб врятувати життя, вам не потрібні надздібності. Допомагають солідарність, технології та ефективність”, – відзначили в поліції.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona

“Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre#5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW

— Polizia di Stato (@poliziadistato) November 5, 2020