Про це повідомляє видання Car Advise.

Суперкар Lamborghini Huracan V10 був наданий в оренду італійської поліції з 2017 року і використовується для доставки термінових медичних вантажів, коли вертоліт недоступний або не підходить для виконання термінових завдань.

Контейнер з донорським органом поміщають в носову частину Lamborghini Huracan.

Нещодавно італійська поліція опублікувала відео такий швидкісний доставки з Риму до Падуї, проїхавши 480 км від дверей до дверей за трохи більше двох годин. Середня швидкість перевищувала 200 км / ч, але іноді суперкар їхав зі швидкістю 250 км / год на деяких ділянках автостради.

У повідомленні поліції наголошується, що завдяки Lamborghini Huracan вдалося вчасно доставити пацієнта донорську нирку для трансплантації.

“Щоб врятувати життя, вам не потрібні надздібності. Допомагають солідарність, технології та ефективність”, – відзначили в поліції.