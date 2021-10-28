Американські правоохоронці вилучили майже 500 патронів з місця фільмування картини "Іржа" (Rust), де актор Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс.

Про це повідомляє американське видання Los Angeles Times.

Серед вилучених патронів – холості, муляжні та кілька бойових.

Про це свідчать судові документи, які показав шериф округу Санта-Фе Адан Мендос.

“Окрім Болдвіна на знімальному майданчику до вогнепальної зброї мали доступ ще двоє людей – зброярка Анна Гутьєррес Рід та помічник режисера Дейв Голлс”, – повідомив шериф.

У суді під присягою Рід сказала, що в день інциденту вона особисто пересвідчилася, аби в пістолеті, який дали Болдвіну, були муляжі, а не бойові патрони. Голлс, який мав би слідкувати за діями колеги, сказав, що патрони не перевірив. Він визнав, що порушив правила безпеки на знімальному майданчику.

При цьому, Рід стверджує, що бойових патронів на майданчику ніколи не було, хоча поліціянти їх знайшли.

“З місця події вилучили майже 500 патронів, серед яких були муляжі, холості та бойові патрони”, – пояснив шериф.

Окрім цього, було вилучено три одиниці бойової зброї. Зокрема, револьвер FD Pietta Colt 45-го калібру, з якого стріляв Болдвін. Також було вилучено армійський револьвер з модифікованим циліндром і пластиковий револьвер Colt 45 калібру.

Важливо, що в револьвері, з якого стріляв Болдвін, було ще кілька патронів, однак, чи були вони справжніми – невідомо.

Усі боєприпаси та зброю тепер відправлять до криміналістичної лабораторії ФБР для проведення аналізу.

Загибель Галини Гатчінс

Алек Болдвін під час знімання фільму застрелив операторку та поранив режисера.

Інцидент стався під час знімання фільму “Іржа” (Rust), в якому Болдвін грає головну роль. Реквізитний пістолет мав бути заряджений холостими патронами, але в обоймі опинилися бойові.

Вогнепальна зброя вистрілила, поранивши двох осіб. 42-річну операторку, уродженку України, Галину Гатчінс доправили авіацією до лікарні міста Альбукерке, однак врятувати її не вдалося.

48-річний режисер Джоел Соуза, якого також було поранено, перебував у критичному стані.

У департаменті поліції округу Санта-Фе підтвердили, що постріл зі зброї зробив саме актор. Болдвіна допитали слідчі. Наразі жодних звинувачень пред’явлено не було.

Американські слідчі продовжують розслідування випадкового вбивства та детально перевіряють двох людей – експертку, яка готувала зброю, та асистента режисера.

Чоловік українки Галини Меттью Гатчінс заявив, що для їхньої сім’ї це величезна втрата.