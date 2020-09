View this post on Instagram

Дорогие мои! Концерту быть! ❤️ Не планируйте на следующую субботу ничего 😘 Я вас приглашаю на крутое шоу, которое обязательно пройдет с соблюдением всех карантинных норм. Встречаемся уже совсем скоро, 12 СЕНТЯБРЯ, на стадионе «Трудовые резервы»! А еще… сейчас действует акция -30% на каждый второй билет по промокоду Prolive. Налетай 😉 🎫 Билеты в продаже на @karabas_com (ссылка в шапке профиля). #оляполякова #белаяцерковь