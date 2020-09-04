Українська співачка Оля Полякова отримала дозвіл на проведення концерту у Білій Церкві після того, як взяла участь в мітингу проти введених урядом карантинних обмежень.

Про це Полякова повідомила у своєму Instagram.

Як відомо, 26 серпня Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно. Також уряд посилив обмежувальні заходи у “зелених” зонах країни. Зокрема, у регіонах, де встановлено зелений рівень епідеміологічної небезпеки, заборонили: проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), проведення культурних подій у закладах громадського харчування та інших місцях (окрім тих закладів культури й у яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).

Це спровокувало хвилю протестів представників івент-індустрії. Зокрема, 3 вересня біля будівлі Кабінету Міністрів проходив мітинг музичних виконавців “Нас не чують”, у якому брали участь Ольга Полякова, Alyona Alyona й Аліна Паш, шоумен Андрій Джеджула та інші.

Після мітингу Ольга Полякова отримала дозвіл на проведення концерту в Білій Церкві, який днями був скасований. Тепер співачка виступатиме на місцевому стадіоні “Трудові резерви” 12 вересня.