Про це Полякова повідомила у своєму Instagram.
Як відомо, 26 серпня Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно. Також уряд посилив обмежувальні заходи у “зелених” зонах країни. Зокрема, у регіонах, де встановлено зелений рівень епідеміологічної небезпеки, заборонили: проведення дискотек, роботу розважальних закладів (нічних клубів), проведення культурних подій у закладах громадського харчування та інших місцях (окрім тих закладів культури й у яких концертна діяльність протягом останнього року є основним видом діяльності).
Це спровокувало хвилю протестів представників івент-індустрії. Зокрема, 3 вересня біля будівлі Кабінету Міністрів проходив мітинг музичних виконавців “Нас не чують”, у якому брали участь Ольга Полякова, Alyona Alyona й Аліна Паш, шоумен Андрій Джеджула та інші.
Після мітингу Ольга Полякова отримала дозвіл на проведення концерту в Білій Церкві, який днями був скасований. Тепер співачка виступатиме на місцевому стадіоні “Трудові резерви” 12 вересня.
“Друзі, я завжди кажу, що під каміння, яке лежить, вода не тече. Ще вчора концерт у Білій Церкві був скасований, але після акції, після того, як я підняла у суспільстві це питання і пішов резонанс, нам концерт дозволили. Його, щоправда, перенесли на 6 днів. Тепер він відбудеться не шостого вересня, а дванадцятого. Але, звичайно, всі, хто придбав квитки, можуть прийти 12 числа”, – заявила співачка.
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Дорогие мои! Концерту быть! ❤️ Не планируйте на следующую субботу ничего 😘 Я вас приглашаю на крутое шоу, которое обязательно пройдет с соблюдением всех карантинных норм. Встречаемся уже совсем скоро, 12 СЕНТЯБРЯ, на стадионе «Трудовые резервы»! А еще… сейчас действует акция -30% на каждый второй билет по промокоду Prolive. Налетай 😉 🎫 Билеты в продаже на @karabas_com (ссылка в шапке профиля). #оляполякова #белаяцерковь
- 28 серпня під будівлею Кабінету Міністрів України також пройшла акція працівників нічних клубів, які вимагають дозволити їм працювати.
- У вівторок, 1 вересня, представники розважальних закладів та ресторанного бізнесу влаштували музичний івент на знак протесту проти обмежень, введених урядом.