Напівоголена 79-річна модельєрка Вів'єн Вествуд звернулася до підписників, щоб застерегти їх від повернення на роботу в зв'язку з ослабленням карантину.

Відповідний ролик Вествуд опублікувала в своєму Instagram.

Сьогодні, 15 травня, Вів’єн Вествуд випустила останній ролик з серії п’ятничних відеозвернень, які вона знімала на карантині.

У новому відео 79-річна модельєрка постала в незвичному образі. Вона одягла накидку, блузку, рукавиці, кепку та черевики, однак нижче пояса залишилася практично голою — тільки прозорі бежеві колготки та фіговий лист, виконаний з металу, що прикриває промежину.

Стоячи в такому вигляді біля заднього входу в свій будинок в Клепхемі, що на південному заході Лондона, Вів’єн звернулася до тих, хто в зв’язку з поступовим пом’якшення карантину може повернутися на роботу, закликавши їх подумати про те, чи варто це зробити в умовах пандемії.

“Світ змінився, дехто з нас втратили своїх близьких через коронавірус. Якщо ви, ті, у кого є вибір, підете на роботу, ви вторгнетеся в простір, суспільний простір тих, хто справді має працювати. Ви маєте зробити вибір”, — сказала вона.

Також в своєму відеозверненні Вествуд закликала підписників не довіряти уряду чи пресі, нагадала про проблеми, пов’язані з екологією та розкритикувала капіталізм.