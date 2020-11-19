Про це повідомляє CNN.

Боббі Брауну-молодшому було 28 років. Офіцери поліцейського управління Лос-Анджелеса підтвердили його смерть і зазначили, що слідів насильства виявлено не було.

Агент Брауна-старшого Нік Сатмар відмовився від коментарів.

Зазначається, що за останні роки родина Браун зазнала кілька втрат.

Вітні Х’юстон, яка була одружена з Брауном-старшим до 2007 року, померла 11 лютого 2012 року після того, як випадково потонула у ванні.

Три роки по тому дочка Хьюстон і Брауна, Боббі Крістіна Браун, була виявлена без свідомості у ванні в своєму будинку в Розуеллі, штат Джорджія. Вона померла після шести місяців коми, так і не прийшовши до тями. Розтин показав, що наркотична інтоксикація і занурення в воду привели до пневмонії та пошкодження мозку.

Браун старший хотів, щоб хлопець його дочки, Нік Гордон, був притягнутий до відповідальності за її смерть. Його визнали винним, але в січні 2020 року Гордон помер в результаті отруєння героїном.