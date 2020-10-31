На 91 році життя помер відомий актор Шон Коннері. Акторська кар’єра чоловіка тривала декілька десятків років. За цей час він встиг зіграти понад 70 культових ролей та отримати всі престижні нагороди.

#Букви підготували сім кращих фільмів за участю актора.

Доктор Ноу (Пригоди, 1962 рік)

Це перший фільм про пригоди “агента 007”, де Шон Коннері зіграв головну роль. Режисером стрічки за однойменним романом Яна Флемінга став Теренс Янг. Колегами Коннері по фільму стали Урсула Андрес, що зіграла першу дівчину Бонда, Джозеф Уайзмен і Джек Лорд.

За сценарієм, Джеймс Бонд вирушає на Ямайку та потрапляє на базу доктора Джуліуса Ноу, який запланував зірвати програму запуску ракет-носіїв за допомогою радіомаяка.

Всього Коннері зіграв у семи фільмах про Бонда.

Убивство в Східному експресі (Детектив, 1974 рік)

Це легендарна екранізація детективу Агати Крісті. У фільмі з Коннері зіграли Альберта Фінні, Лорен Беколл, Інгрід Бергман, Жаклін Біссет, Ванесси Редгрейв та ін.

За сценарієм, Ерклюль Пуаро купує останній квиток на Східний експрес та стає свідком загадкового вбивства.

Горець (Фентезі, 1986 рік)

Цей фільм про безсмертних, яких можна вбити тільки відрубавши їм голову. Після смерті з тіла безсмертного вивільнюється енергія, яка передається переможцю поєдинку. Коннері зіграв одного із безсмертних.

Ім’я троянди (Драма, 1986 рік)

Це екранізація однойменного роману Умберто Еко. У цьому фільмі Коннері у ролі монаха-францисканця Вільяма Барскервільского прибуває в італійський монастир для розслідування загадкових вбивств чеченців.

Недоторкані (Кримінальна драма, 1987 рік)

Стрічка розповідає про протистояння групи спеціальних агентів і підпільної імперії Аль Капоне у 1930-х роках в США. Коннері зіграв у ній роль Джима Мелоуна. За цю культову роль актор отримав “Оскар” та “Золотий глобус”.

До слова, у стрічці знімалися Роберт Де Ніро, Кевін Костнер, Енді Гарсіа та ін.

Індіана Джонс і останній хрестовий похід (Пригоди, 1989 рік)

Це ще одна культова стрічка за участю Коннері. Актор виконав роль зниклого батька, професора Генрі Джонса-старшого. За сценарієм, героя викрали нацисти, щоб отримати Святий Грааль.

Полювання за Червоним жовтнем (Триллер, 1990 рік)

У цій стрічці події розгортаються у 1984 році. Коннері зіграв роль командира підводного човна Червоний жовтень. Човен виконував тренування у морі, але командування США оцінило його маневри як сигнал до початку війни.

Ця стрічка отримала “Оскар” за найкращий монтаж звуку.