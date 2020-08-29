Про це йдеться в заяві, опублікованій в його Twitter-акаунті.

Актор помер у своєму будинку в оточенні родини.

У 2016 році у Боузмана діагностували рак товстої кишки третьої стадії. Він боровся із захворюванням чотири роки, поки рак не перейшов в останню, четверту стадію.

“Справжній боєць Чедвік витримав усе це і приніс вам безліч фільмів, які ви так полюбили. “Маршалл”, “П’ятеро однієї крові”, “August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom” і багато іншого – все це було знято під час незліченних операцій і хіміотерапій, а також під час перерв між ними. Для його кар’єри було честю зіграти короля Т’Чаллу в “Чорній пантері”, – відзначили в заяві.

Чедвік Боузман народився 29 листопада 1976 року неподалік від Блакитного хребта, місто Андерсон, Південна Кароліна, його мати на ім’я Кароліна була медсестрою, а його батько Лерой був бізнесменом.

Після закінчення школи в 1995 році, Боузман вступив в Говардський університет, Вашингтон, округ Колумбія. У 2013 році він знявся у фільмі “42”, де виконав роль Джекі Робінсона. Він також виконав роль Натаніеля “Нейт” Рея Тейлора в телесеріалі “Лінкольн-Хайтс” і сержанта Грехема Макнейра NBC “Невідомі особи”. У фільмі “Кульове поранення” він виконав роль лейтенанта Семюеля Дрейка.

У 2014 році Боузман виконав роль Джеймса Брауна у фільмі “Джеймс Браун: Шлях вгору”. У 2016 році він зіграв єгипетського бога мудрості Тота в фільмі “Боги Єгипту” і супергероя Чорну Пантеру у фільмі “Перший месник: Протистояння”. Боузман повторив роль цього персонажа у фільмі 2018 року “Чорна пантера”.