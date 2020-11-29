Про це повідомляє BBC.
Повідомляється, що Проуз помер після нетривалої хвороби.
Також цю інформацію підтвердило і агентство Bowington Management, яке представляє інтереси актора.
Актора обрали на роль Дарта Вейдера через його значну статуру – у фільмі його героя озвучував Джеймс Ерл Джонс. Проуза помітив режисер Джордж Лукас у фільмі 1971 року “Заводний апельсин”, де він грав охоронця, і запросив на прослуховування на ролі Дарта Вейдера і Чубакки в “Зоряні війни: Епізод IV – Нова надія”.
- Раніше повідомлялося, що 31 жовтня помер відомий шотландський актор та лауреат премії “Оскар” Шон Коннері. Йому було 90 років.