Британський актор Девід Проуз, який зіграв Дарта Вейдера в класичній трилогії "Зоряних війн", помер на 86 році життя.

Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що Проуз помер після нетривалої хвороби.

Також цю інформацію підтвердило і агентство Bowington Management, яке представляє інтереси актора.

Актора обрали на роль Дарта Вейдера через його значну статуру – у фільмі його героя озвучував Джеймс Ерл Джонс. Проуза помітив режисер Джордж Лукас у фільмі 1971 року “Заводний апельсин”, де він грав охоронця, і запросив на прослуховування на ролі Дарта Вейдера і Чубакки в “Зоряні війни: Епізод IV – Нова надія”.