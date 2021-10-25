Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
“Тайлер тихо помер у неділю вранці у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Якщо ви зустріли його одного разу, ви отримали друга на все життя”, – йдеться в заяві його менеджера.
У 2018 році у Тайлера діагностували рак простати на пізній стадії, який потім поширився на його кістки.
У серіалі “Друзі” Гантер працював офіціантом і менеджером у кав’ярні Central Perk.
Він був закоханий у персонажа Дженніфер Еністон Рейчел протягом усього серіалу, яка також працювала там офіціанткою в перші сезони шоу.