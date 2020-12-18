Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
За словами агента актора, він помер в лікарні в четвер від ускладнень зі здоров’ям, проживши багато років з хворобою Паркінсона.
“У нього була довга і щаслива кар’єра, що охоплює більше 45 років. Він був відданий своїй дружині, трьом синам і 10 онукам, і вони будуть жахливо сумувати за ним”, – зазначив він.
Буллок був найбільш відомий за роллю мисливця за головами Боби Фетта в “Імперія завдає удару у відповідь” і “Повернення джедая”.
Актор також з’явився у фільмі про Джеймса Бонда “Восьминіжка” в 1983 році і в серіалі BBC “Доктор Хто” в 1970-х.
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