Про це повідомляє інтернет-видання TMZ.
Він помер в п’ятницю, 23 липня, на човні в Туреччині. Представник Майка Мітчелла повідомив TMZ, що Майк помер від серцевого нападу.
“Було дуже важко повірити в це. Раптова смерть міжнародного актора, чесної людини, справжнього друга, глибоко засмутила нас”, – сказав менеджер Мітчелла.
Фото: TMZ
У нього залишилися дружина Деніз і кілька дітей.
Мітчелл почав свою кар’єру як бодібілдер – він неодноразово ставав Містером Всесвіт і вигравав титул Майстра Світу за версією World Fitness Federation. Він також боровся за титул найсильнішої людини Великої Британії.
Значні розміри і м’язи привели його в акторство і каскадерство. Він з’являвся у фільмах “Хоробре серце” (1995), “Гладіатор” (2000), “007 Координати “Скайфолл” (2012) і в серіалі “Еммердейл”.
- Курт Вестергаард (Kurt Westergaard), данський карикатурист, чия карикатура на пророка Мухаммеда обурила багатьох мусульман у всьому світі, помер у віці 86 років.