На 66 році життя помер актор, каскадер і бодібілдер Майк Мітчелл.

Про це повідомляє інтернет-видання TMZ.

Він помер в п’ятницю, 23 липня, на човні в Туреччині. Представник Майка Мітчелла повідомив TMZ, що Майк помер від серцевого нападу.

“Було дуже важко повірити в це. Раптова смерть міжнародного актора, чесної людини, справжнього друга, глибоко засмутила нас”, – сказав менеджер Мітчелла.

Фото: TMZ

У нього залишилися дружина Деніз і кілька дітей.

Мітчелл почав свою кар’єру як бодібілдер – він неодноразово ставав Містером Всесвіт і вигравав титул Майстра Світу за версією World Fitness Federation. Він також боровся за титул найсильнішої людини Великої Британії.

Значні розміри і м’язи привели його в акторство і каскадерство. Він з’являвся у фільмах “Хоробре серце” (1995), “Гладіатор” (2000), “007 Координати “Скайфолл” (2012) і в серіалі “Еммердейл”.