Роберт Дауні-старший — актор, режисер, продюсер і батько актора Роберта Дауні-молодшого — помер на 86-му році життя.

Про це повідомив в Instagram Роберт Дауні-молодший.

“Вчора ввечері тато спокійно пройшов уві сні після багатьох років терпіння руйнівної дії хвороби Паркінсона… Він був справжнім режисером і залишався надзвичайно оптимістичним”, — написав актор.

“За підрахунками моїх мачух, вони були щасливі в шлюбі трохи понад 2000 років. Розмарі Роджерс-Дауні (третя дружина Роберта Дауні, були одружені з 1998 року — ред.) ви свята, наші думки і молитви з вами”, — додав він.

Роберт Дауні займався кінематографом з 1960-х років. Сатирична компанія “Путні Свуп”, в якій він виступив сценаристом та режисером, була його найвідомішим фільмом. Це стрічка з Арнольдом Джонсоном у ролі темношкірого рекламного агента, яка висміює світ реклами, зображення раси в голлівудських фільмах, владу білих і природу корпоративної корупції.

Останньою його роботою як актора був фільм “Як обікрасти хмарочос” 2011 року, в якому також знімалися Едді Мерфі, Бен Стіллер і Кейсі Аффлек. Останні режисерські проєкти — романтична комедія 1997-го року “Хьюго Пул” та документальний фільм 2005 року “Площа Ріттенхаус”.