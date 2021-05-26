Про це повідомляє видання Variety. Також про це написали в Facebook рідного міста Райта Монтгомері (штат Нью-Йорк, США).
Про причини смерті актора не повідомляється. Адміністрація аккаунта Монтгомері розмістила в публікації фото з 90-х років XX століття, на якому Райт зображений разом з молодим главою Монтгомері і його братом.
Семюел Е. Райт народився 20 листопада 1946 року. Широку популярність він отримав після того, як озвучив Себастьяна в мультфільмі “Русалонька”1987 року.
Райт виконав пісню “Under the Sea”, яка отримала премію “Оскар” в номінації “Краща оригінальна пісня”.
Актор і співак був двічі номінований на театральну премію “Тоні”, одну з номінацій отримав за роль Муфаси в бродвейській постановці “Короля Лева”.
- Раніше повідомлялося, що у віці 55 років помер американський актор Марк Йорк, найбільш відомий за роллю Біллі Мерчанта у серіалі “Офіс”.