Помер актор і співак Семюел Е. Райт, який подарував голос крабові Себастьяну мультфільмі Disney "Русалонька". Йому було 74 роки.

Про це повідомляє видання Variety. Також про це написали в Facebook рідного міста Райта Монтгомері (штат Нью-Йорк, США).

Про причини смерті актора не повідомляється. Адміністрація аккаунта Монтгомері розмістила в публікації фото з 90-х років XX століття, на якому Райт зображений разом з молодим главою Монтгомері і його братом.

Семюел Е. Райт народився 20 листопада 1946 року. Широку популярність він отримав після того, як озвучив Себастьяна в мультфільмі “Русалонька”1987 року.

Райт виконав пісню “Under the Sea”, яка отримала премію “Оскар” в номінації “Краща оригінальна пісня”.

Актор і співак був двічі номінований на театральну премію “Тоні”, одну з номінацій отримав за роль Муфаси в бродвейській постановці “Короля Лева”.