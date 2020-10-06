Про це повідомляє видання Variety.
Про смерть актора повідомила його дружина Елісса.
За її словами, чоловік помер 4 жовтня в результаті вірусу Західного Нілу, ліки від якої не існує.
На телебаченні Міддлтон з’являвся у фільмах “Закон і порядок”, “Твін Пікс” і, зовсім недавно, в “Чорному списку”, де він грав роздратованого начальника Управління DMV Глена Картера. У рімейку серіалу “Твін Пікс” Девіда Лінча в 2017 році Кларк Міддлтон зіграв Чарлі, чоловіка Одрі (Шерілін Фенн).
Протягом своєї кар’єри Міддлтон працював з відомими режисерами, в тому числі з Квентіном Тарантіно у фільмі “Вбити Білла-2, Енг Лі в” Вудстоку “, Бон Джун Хо в” Сніжному пирозі “і Френком Міллером і Робертом Родрігесом в” Місті гріхів ” .
Міддлтон також писав кіно- і театральні сценарії.
Міддлтон почав працювати актором в Нью-Йорку в 1983 році, дебютувавши в трьох спектаклях з актрисою, удостоєним нагороди “Еммі”, Джеральдін Пейдж.
- На 83-му році життя померла британська акторка Дайана Рігг, яка зіграла одну з головних ролей у серіалі “Гра престолів” і дружину агента Джеймса Бонда.