Актор, режисер і продюсер Кларк Міддлтон, який зіграв у фільмі "Вбити Білла-2," Чорний список "і" Крізь сніг ", помер у неділю. Причиною смерті став вірус Західного Нілу. Акторові було 63 роки.

Про це повідомляє видання Variety.

Про смерть актора повідомила його дружина Елісса.

За її словами, чоловік помер 4 жовтня в результаті вірусу Західного Нілу, ліки від якої не існує.

На телебаченні Міддлтон з’являвся у фільмах “Закон і порядок”, “Твін Пікс” і, зовсім недавно, в “Чорному списку”, де він грав роздратованого начальника Управління DMV Глена Картера. У рімейку серіалу “Твін Пікс” Девіда Лінча в 2017 році Кларк Міддлтон зіграв Чарлі, чоловіка Одрі (Шерілін Фенн).

Протягом своєї кар’єри Міддлтон працював з відомими режисерами, в тому числі з Квентіном Тарантіно у фільмі “Вбити Білла-2, Енг Лі в” Вудстоку “, Бон Джун Хо в” Сніжному пирозі “і Френком Міллером і Робертом Родрігесом в” Місті гріхів ” .

Міддлтон також писав кіно- і театральні сценарії.

Міддлтон почав працювати актором в Нью-Йорку в 1983 році, дебютувавши в трьох спектаклях з актрисою, удостоєним нагороди “Еммі”, Джеральдін Пейдж.