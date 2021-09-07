Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Представник Департаменту поліції Нью-Йорка Джон Грімпел сказав, що поліція попрямувала в квартиру Вільямса в Брукліні після отримання екстреного виклику о 14:00 за місцевим часом в понеділок.

Зазначається, що причиною смерті актора могло стати передозування наркотиками.

Вільямс, який був номінований на три премії “Еммі”, відкрито обговорював свою боротьбу з наркотиками протягом багатьох років.

У заяві телекомпанії HBO, яка транслювала серіал “Прослушка” в період з 2002 по 2008 рік, говориться: “Ми спустошені, дізнавшись про смерть Майкла Кеннета Вільямса, члена сім’ї HBO більше 20 років. У той час як світ знає про його величезні таланти як актора, ми знали Майкла як дорогого друга, якого любили всі, хто мав честь працювати з ним. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття його родині в зв’язку з цією втратою”.