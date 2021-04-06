Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Він помер у себе вдома в оточенні своєї родини: дружини Поллі і синів Френка і Ноя.
“З великим сумом ми можемо підтвердити, що Пол Ріттер помер минулої ночі”, – зазначив агент актора.
Причиною смерті стала пухлина мозку.
Крім серіалу “Чорнобиль”, актор також відомий за ролями у фільмах “Вечеря в п’ятницю ввечері”, “Гаррі Поттер і Принц-полукровка”, “Квант милосердя”, “Інферно” та інших.
- Раніше повідомлялося, що на 92-му році життя помер відомий голлівудський актор Крістофер Пламмер.