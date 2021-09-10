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Помер актор «Поліцейської академії» Арт Метрано

У віці 84 років помер американський актор, який зіграв у франшизі "Поліцейська академія", Арт Метрано.

П’ятниця, 10 вересня 2021, 09:47

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

За словами сина актора Гаррі, Метрано помер у власному будинку у Флориді з природних причин.

На піку своєї кар’єри, в 1989 році, актор отримав серйозну травму хребта, через яку його ноги виявилися паралізованими. Метрано продовжив свою професійну діяльність і створив театральне шоу “Випадкова комедія Метрано”, в якій виступав в інвалідному візку.

“Коли це сталося, він був на піку своєї кар’єри, а потім все припинилося. Але йому вдалося отримати задоволення від життя і подолати негаразди”, – сказав син Метрано.

За свою кінокар’єру актор зіграв близько 120 ролей, дебютувавши в 1960-му. Серед фільмів і серіалів за участю актора – “Загін “Стиляги”, “Загнаних коней пристрілюють, чи не так?”, “Моя дружина мене причарувала”, “Старскі і Хатч”, “Поліцейська історія”, “Ангели Чарлі”, “Неймовірний Халк”, “Чудо-жінка”, “Команда “А”.

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Теги: актор, Арт Метрано, Поліцейська академія, помер

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