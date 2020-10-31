31 жовтня помер відомий шотландський актор та лауреат премії “Оскар” Шон Коннері. Йому було 90 років.

Про це повідомляє BBC з посиланням на сім’ю актора

Світову славу Коннері здобув завдяки ролі легендарного Джеймса Бонда одразу у сімох фільмах “бондіани”.

За свою кар’єру Коннері зіграв у понад 70 стрічках. У його фільмографії такі знамениті стрічки, як “Убивство у Східному експресі”, “Недоторкані” та “Індіана Джонс і останній хрестовий похід”.

Крім “Оскара”, Шон Коннері здобув дві нагороди BAFTA та три “Золотих глобуси”.

У серпні цього року актор відсвяткував свій 90-ий день народження.