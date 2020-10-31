Про це повідомляє BBC з посиланням на сім’ю актора
Світову славу Коннері здобув завдяки ролі легендарного Джеймса Бонда одразу у сімох фільмах “бондіани”.
За свою кар’єру Коннері зіграв у понад 70 стрічках. У його фільмографії такі знамениті стрічки, як “Убивство у Східному експресі”, “Недоторкані” та “Індіана Джонс і останній хрестовий похід”.
Крім “Оскара”, Шон Коннері здобув дві нагороди BAFTA та три “Золотих глобуси”.
У серпні цього року актор відсвяткував свій 90-ий день народження.
- У 2018 році померла акторка Юніс Гейсон, яка зіграла роль “дівчини Бонда”. Їй було 90 років.
- У 2017 році у віці 89 років помер актор Роджер Мур, який зіграв роль Джеймса Бонда.