У віці 57 років помер американський актор Віллі Гарсон, відомий за ролями в серіалах "Секс і місто" та "Друзі".

Про це повідомляє журнал Variety.

Причина його смерті не розголошується.

“Родина “Сексу і міста” втратила одного зі своїх. Наш чудовий Віллі Гарсон помер”, – зазначив продюсер серіал Майкл Патрік Кінг.

Він додав, що актор “віддавав на зйомках все, навіть коли був хворий”.

“Безліч його талантів як актора і особистості всім буде не вистачати”, – резюмував Кінг.

Гарсон народився в 1964 році в містечку Хайленд-Парк в Нью-Джерсі. В юнацтві вивчав театральне мистецтво в Уесліанському університеті і отримав ступінь магістра витончених мистецтв в Єльської школі драми. Після закінчення навчання Гарсон почав зніматися в епізодичних ролях в серіалах того часу.

У популярному серіалі HBO “Секс у великому місті” він зіграв талановитого агента Стенфорда, дотепного і стильного кращого друга Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер).

Він також виконав роль у фільмах франшизи “Секс у великому місті” і “Секс у великому місті 2”, а нещодавно знімався в продовженні серіалу.

Загалом, Віллі зіграв понад 75 ролей в кіно і на телебаченні, серед яких – “Білий комірець”, “Друзі”, “Твін Пікс”, “Секретні матеріали”, “День бабака”, “Бути Джоном Малковичем”, “Маленький Манхеттен” та інші.