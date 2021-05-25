У віці 55 років помер американський актор Марк Йорк, найбільш відомий за роллю Біллі Мерчанта у серіалі "Офіс".

Про це повідомляє видання Variety.

Йорк помер в результаті “короткочасної й несподіваної хвороби” у лікарні Майамі-Веллі в Огайо. Точна причина смерті актора поки не називається.

Відомо, що він мав параліч нижніх кінцівок з 1988 року і пересувався на інвалідному візку.

Найбільше Йорк запам’ятався глядачам “Офіс” за епізодом у другому сезоні, де керівник у виконанні Стіва Карелла проводив зустріч з приводу правильного ставлення до людей з інвалідністю. Йорк зіграв в ньому запрошеного на неї інваліда Біллі Мерчанта.

Крім “Офісу” він знявся в серіалах “CSI: Нью-Йорк” і “Fighting Words”.

В останні роки Йорк працював винахідником і недавно отримав два патенти на свої розробки.

Актор не був одружений, у нього не було дітей. У Марка Йорка залишилися мати, батько і брат.