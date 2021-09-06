Відомий актор Жан-Поль Бельмондо помер у віці 88 років у своєму будинку в Парижі.

Про це повідомляє французька інформаційна агенція L’Agence France-Presse.

За словами адвоката актора, Мішеля Годеста, Жан-Поль Бельмондо “помер мирно”.

“Він був дуже стомлений протягом деякого часу”, — сказав він.

Адвокат також повідомив, що смерть застала його вдома в Парижі.

Чим відомий Жан-Поль Бельмондо?

Бельмондо присвятив кінематографу понад 50 років. Спершу він був зіркою французької “нової хвилі”, відомий за образом бунтаря з чарівною усмішкою. У зрілішому віці грав гострохарактерні ролі в комедіях та бойовиках.

Бельмондо народився у квітні 1933 року в передмісті Парижа — в Неї-сюр-Сен. Він виріс в родині художників. Батько Поль був відомим скульптором.

Майбутній актор навчався у Вищій національній консерваторії драматичного мистецтва, після завершення якої розпочав кар’єру в театрі.

Його кінодебют відбувся в 1956 році у фільмі “Мольєр”, утім епізоди з його участю були вирізані перед самим виходом картини. Одним з перших фільмів був “Будь красивою і помовчуй”, в якій дебютував не менш відомий сьогодні актор Ален Делон.

Популярність прийшла до Бельмондо із дев’ятою стрічкою. Це була картина “На останньому подиху” Жана Люка Годара, де він зіграв молодого злочинця Мішеля Пуакара.

Бельмондо за свою 57-річну кар’єру зіграв у десятках кінострічок. Він двічі номінувався на премію BAFTA як найкращий іноземний актор: в 1963 році (за фільм “Леон Морен, священник”) та в 1967 році за фільм “Божевільний П’єро”.

Роль в “Улюбленці долі” принесла йому премію “Сезар”.

Крім цього, у 2011 році він був нагороджений Почесною Золотою пальмовою гілкою Каннського кінофестивалю, а за п’ять років — премією “Золотий лев” за внесок у світовий кінематограф. Чимало в актора і державних нагород Франції та Бельгії.

У 2015-му Бельмондо оголосив про завершення кар’єри. У тому ж році вийшла остання стрічка — документальний фільм “Бельмондо очима Бельмондо”, знятий його сином. Це фільм-дорога, у якому Поль Бельмондо водить батька місцями, де фільмували найвизначніші стрічки за його участі — “Чочара”, “Людина з Ріо”, “Улюбленець долі”.

У Жана-Поля Бельмондо було четверо дітей — дочки Патриція (загинула під час пожежі в 1993 році) і Флоранс (1960 р.н.), син Поль Бельмондо (1963 р.н.) від шлюбу з танцівницею Елоді Константін.

Також є дочка Стелла (2003 р.н.) від шлюбу з манекенницею і балериною Натті Тардівель.

Діти не пішли по стопах батька, хоча сина Поля, колишнього перегонника “Формули-1”, можна побачити в одній з ролей у фільмі “Улюбленець долі”.