Про це повідомляє NBC Miami.

За повідомленням поліції, тіло музиканта знайшли у нього вдома в Маямі-Біч в штаті Флорида, слідів насильницької смерті правоохоронці не виявили.

Пісню “I Like to Move It” Морілло написав у 2003 році й виконав під псевдонімом Reel to Real.

У серпні цього року Морілло заарештували за звинуваченням у сексуальному насильстві. Пізніше його випустили під заставу. Судові слухання у справі було призначено на 4 вересня.