Помер бельгійський художник і автор серії ігор Syberia Бенуа Сокаль, йому було 66 років.

Про це повідомляє видавництво Microids.

Відомо, що останнім часом геймдизайнер боровся з тривалою хворобою.

“Бенуа вніс величезний внесок у глобалізацію відеоігор завдяки різноманітним і плідним проєктам за останні 25 років. Справжній візіонер і надзвичайно талановитий художник”, – йдеться у заяві видавництва.

Творець Syberia не дожив до 67 років рівно місяць.

Працювати як художник Сокаль почав в 1978 році. У 1996-му за підтримки Microids він випустив квест Amerzone, а у 2002 представив гру Syberia, в якій “передав свою любов до всього східноєвропейського”.

Художник також створив квести Paradise, Sinking Island, Nikopol: Secrets of the Immortals. Їх випустила його власна студія White Bird Productions, яка працювала у 2003-2011 роках.

Крім того, він взяв участь в розробці наступних частин гри Syberia. Четверта – The World Before – має вийти цього року.