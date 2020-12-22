Про це йдеться на сторінці гурту в Instagram.
“Пелль був не тільки дивним і винахідливим барабанщиком, який допомагав нам створювати звук Roxette з самого першого дня, але і кращим другом, якого ви тільки можете собі уявити, добрим і щедрим людиною, з великим серцем, що б’ється за всіх”, – написала група .
Причину смерті музиканта поки не називають.
У грудні минулого року в віці 62 років померла вокалістка Roxette Марі Фредрікссон.
- Раніше повідомлялося, що американський музикант, легенда кантрі Чарлі Прайд помер від ускладнень коронавируса COVID-19. Йому було 86 років.