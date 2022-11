Про це повідомив його особистий агент Джонатан Ллойд у коментарі Deadline.

За його словами, 7 листопада, уві сні від тривалої хвороби помер актор Леслі Філліпс.

Леслі Філліпс почав зніматися в кіно ще в 1930-х роках і зробив блискучу кар’єру на сцені та на екрані, з’явившись у кількох британських комедіях 20-го сторіччя “Carry On”, а також озвучивши “сортувальний капелюх” у фільмах про Гаррі Поттера.

Він також був номінований на премію BAFTA за роль у фільмі Ханіфа Курієші “Венера” у 2006 році, де він знявся разом із Пітером О’Тулом. У 2001 році він знявся з Анджеліною Джолі у фільмі “Лара Крофт: Розкрадачка гробниць”.

Леслі Філліпс отримав особливу популярність у Великій Британії та США завдяки своїм виразним голосам і ролям плавних британських персонажів із вищого класу, а також зухвалим крилатим фразам “Ding Dong”, “Heee-llo” і “I Say” з таких фільмів, як “Carry On Teacher”, “Carry On Columbus” і “Carry On Nurse”.

Дебютував британський актор у кіно в 1938 році у фільмі “Лессі з Ланкаширу” і зіграв сотні театральних і телевізійних ролей.

Леслі Філліпс народився 20 квітня 1924 року в Тоттенхемі, Лондон. У 1931 році його сім’я переїхала до Чінгфорда, де Філліпс відвідував початкову школу Ларксвуд. У 1935 році його батько помер у віці 44 років від проблем із серцем.

Після смерті батька Філліпса відправили в Академію Італії Конті. Там він відвідував драму, танці та, зокрема, ораторство, щоб позбутися свого кокні-акценту. У той час регіональний акцент вважався перешкодою для актора-початківця. Він залишив школу в 14 років у 1938 році.

У перші роки Другої світової війни Філліпс працював у театрі “Вест-Енду”. Шоу часто переривали сирени повітряної тривоги, і Філліпс пізніше згадував, що “глядачі випаровувались і прямували до підвалів або станцій метро”. Призваний до британської армії в 1942 році, Філліпс піднявся до рангу бомбардувальника королівської артилерії.

Через його набутий акцент вищого класу, Філліпса було обрано для підготовки офіцерів у Кетеріку, він був призначений у звання другого лейтенанта Королівської артилерії в 1943 році.

У своїй автобіографії він згадував, що його зенітна батарея знищила численні німецькі бомби V1, які були запущені проти Великої Британії в той період. У 1944 році його перевели до Даремської легкої піхоти, але згодом його визнали непридатним до служби.

Нагадаємо, що нещодавно зірка “Гаррі Поттера”, “Джеймса Бонда” та “Крекера”, шотландський актор Роббі Колтрейн помер у лікарні біля свого будинку в Ларберті, Шотландія. Протягом останніх двох років у нього були проблеми зі здоров’ям.

Найвідомішою роллю Колтрейна був доглядач Гоґвортсу Геґрід в серії фільмів про Гаррі Поттера. Він насолоджувався величезною популярністю після ролі, отримавши всесвітнє визнання.

Актор також зіграв незабутні ролі у таких фільмах, як “Черниці-утікачки”, “Мона Ліза” та “12 друзів Оушена”. Колтрейн знявся й у фільмі про Джеймса Бонда “Золоте око”.