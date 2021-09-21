Про це повідомляє видання The Business of Fashion з посиланням на представників Тома Форда.
Баклі пішов з життя з природних причин. Чоловік довгий час боровся з хворобою.
“З великим сумом Том Форд оголошує про смерть свого коханого чоловіка Річарда Баклі, з яким вони прожили разом 35 років”, – йдеться в заяві.
Баклі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Поруч з ним були Том та їхній син Джек.
Том Форд познайомився з Річардом Баклі у 1986 році на модному показі. На той час Форду було 25 років, він очолював Gucci, а 38-річний Баклі був головним редактором Vogue Hommes International.
У 2012 році Том та Річард стали батьками хлопчика. Сина Джека їм виносила сурогатна мати. У 2014 році пара побралася.
Баклі побудував успішну медійну кар’єру. Він співпрацював з New York Magazine, Women’s Wear Daily, Vanity Fair, Vogue Italia та іншими відомими виданнями.
У 1989 році чоловіку поставили діагноз – рак горла. На щастя, операція пройшла успішно. Баклі поборов хворобу. Поки невідомо, чи стала вона причиною його смерті.
- Раніше помер відомий актор Жан-Поль Бельмондо у віці 88 років. Актор пішов з життя своєму будинку в Парижі.