У віці 72 років помер Річард Баклі - модний журналіст й чоловік американського дизайнера Тома Форда. Пара була разом понад 35 років.

Про це повідомляє видання The Business of Fashion з посиланням на представників Тома Форда.

Баклі пішов з життя з природних причин. Чоловік довгий час боровся з хворобою.

“З великим сумом Том Форд оголошує про смерть свого коханого чоловіка Річарда Баклі, з яким вони прожили разом 35 років”, – йдеться в заяві.

Баклі помер у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Поруч з ним були Том та їхній син Джек.

Том Форд познайомився з Річардом Баклі у 1986 році на модному показі. На той час Форду було 25 років, він очолював Gucci, а 38-річний Баклі був головним редактором Vogue Hommes International.

У 2012 році Том та Річард стали батьками хлопчика. Сина Джека їм виносила сурогатна мати. У 2014 році пара побралася.

Баклі побудував успішну медійну кар’єру. Він співпрацював з New York Magazine, Women’s Wear Daily, Vanity Fair, Vogue Italia та іншими відомими виданнями.

У 1989 році чоловіку поставили діагноз – рак горла. На щастя, операція пройшла успішно. Баклі поборов хворобу. Поки невідомо, чи стала вона причиною його смерті.